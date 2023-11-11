В Исландии объявили режим ЧС из-за землетрясений и угрозы извержения вулкана
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Исландии из-за большого числа землетрясений и угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес.
Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями.
Отмечается, что около 800 подземных толчков произошло в пятницу, 10 ноября.
В июле на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Он находится в 30 км от столицы, Рейкьявика.