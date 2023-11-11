В Луганске произошел крупный пожар

В Луганске горит крыша ресторана «Верагуста» на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.

«Угрозы перехода огня на соседние строения нет. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожарные уже приступили к борьбе с огнем.

24 апреля в городе Ровеньки в ЛНР в результате удара с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся резервуар нефтебазы.

До этого в МЧС назвали причину пожара на территории шахты «Луганская» в ЛНР в 2022 году.

По данным МЧС ЛНР, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пока лица, которые виноваты в произошедшем, не установлены.

«Горел мусор и автомобильные покрышки на площади 150 кв. м», — рассказали в ведомстве, уточнив, что пожар начался на заброшенных складах вблизи территории шахты.