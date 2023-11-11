Полицейские спасли мальчика, оставленного в машине в 20-градусный мороз

Полицейские Колымы спасли мальчика, которого мать оставила в машине в 20-градусный мороз в Магадане. Об этом сообщает интернет-портал "МВД Медиа".

Уточняется, что полицейские проезжали по проспекту Ленина. Там они заметили мужчину, который жестикулировал и привлекал к себе внимание. От него правоохранители узнали, что неподалеку в машине плачет мальчик. Автомобиль был заглушен, двери – закрыты. В тот момент на улице было -20 градусов, мальчик сидел в машине без верхней одежды, добавил портал.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские передали вызов в дежурную часть и вызвали скорую помощь. После этого они аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли ребенка в патрульную машину. Оказавшись в тепле, мальчик успокоился. Позже его госпитализировала прибывшая на место бригада скорой помощи, отметила Волк.

Также сообщается, что правоохранители начали проверку. Мать ребенка нашли, но она отказалась объяснить случившееся.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 3-летний ребенок умер после того, как съел домашнюю котлету. Он находился дома со своей семьей. После съеденной котлеты ему стало плохо.

Мальчика доставили в больницу, но в фельдшерско-акушерском пункте он скончался через два часа после поступления. Ребенку оказывали всю необходимую помощь.