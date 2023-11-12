Экс-министра нацэкономики Казахстана арестовали после убийства жены в ресторане

В Казахстане был арестован на два месяца бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Об этом сообщила пресс-служба суда. Отмечается, что его подозревают в убийстве жены.
«Суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
В департаменте полиции города не сообщили, какое именно преступление предъявлено бывшему министру.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Куандык Бишимбаев был задержан по подозрению в убийстве своей жены, которое совершили в ресторане Астаны. Бывший министр якобы в нетрезвом состоянии избил жену в ресторане Астаны. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.