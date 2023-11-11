Губернатор Смоленской области прокомментировал падение беспилотника

На месте падения БПЛА в Смоленской области никто не пострадал, заявил глава региона Василий Анохин.

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Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Анохина, ночью 11 ноября силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен БПЛА самолётного типа.

Губернатор также сообщил, что пострадавших нет.