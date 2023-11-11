Губернатор Смоленской области прокомментировал падение беспилотника

Губернатор Смоленской области Анохин: пострадавших при падении БПЛА нет
На месте падения БПЛА в Смоленской области никто не пострадал, заявил глава региона Василий Анохин.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Анохина, ночью 11 ноября силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен БПЛА самолётного типа.
Губернатор также сообщил, что пострадавших нет.
Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении попытки киевского режима совершить атаку БПЛА на территории Смоленской и Московской областей.