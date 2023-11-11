Медведь напал на двух рабочих в Якутии

В Якутии медведь напал на двух рабочих. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

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Мужчины были госпитализированы «со скальпированными ранами головы, рваными ранами верхних и нижних конечностей».

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), пострадавшими являются рабочие Чаяндинского месторождения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В ведомстве сообщили, что после интенсивной терапии состояние рабочих стабилизировалось.