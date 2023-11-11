В России медведь напал на двух рабочих
В Якутии медведь напал на двух рабочих. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.
Мужчины были госпитализированы «со скальпированными ранами головы, рваными ранами верхних и нижних конечностей».
Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), пострадавшими являются рабочие Чаяндинского месторождения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В ведомстве сообщили, что после интенсивной терапии состояние рабочих стабилизировалось.
Ранее сообщалось, что на курильском острове Кунашир заметили двухцветного медведя. На фотографиях видно, что хищник наполовину бурый, наполовину — белый. Группа туристов встретила медведя по дороге из Головнино. Почему у него такой окрас — неизвестно.
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