Как передает корреспондент ТАСС, подземные толчки ощущались в центре города.

По оценке Центра сейсмопрогностского мониторинга МЧС Узбекистана , который отслеживает землетрясения в Центральной Азии, сила толчков составила 4,3 балла.

"В 06:24 (04:24 мск) в Таджикистане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 38,42 градусов северной широты; 68,96 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,3. Глубина [очага] - 153 км", - говорится в сообщении.

В районе эпицентра расположен населенный пункт Балхи. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.