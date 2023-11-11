Вблизи Душанбе произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Душанбе.
Как передает корреспондент ТАСС, подземные толчки ощущались в центре города.
По оценке Центра сейсмопрогностского мониторинга МЧС Узбекистана, который отслеживает землетрясения в Центральной Азии, сила толчков составила 4,3 балла.
"В 06:24 (04:24 мск) в Таджикистане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 38,42 градусов северной широты; 68,96 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,3. Глубина [очага] - 153 км", - говорится в сообщении.
В районе эпицентра расположен населенный пункт Балхи. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.