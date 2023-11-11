Shot: взрыв произошел на Тамбовском пороховом заводе в Котовске
В ночь на субботу, 11 ноября, на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск произошел взрыв. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По информации Shot, в одном из цехов предприятия возник пожар на площади 300 кв м. Как передает пресс-служба главка МЧС России по Тамбовской области, пожар вспыхнул в одном из зданий в Котовске. По данным ведомства, пострадавших нет.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время производятся работы по ликвидации пожара. 20 июня на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел пожар.
В пресс-службе предприятия сообщали ТАСС, что взрыв случился из-за проведения монтажных работ, которые проводила сторонняя подрядная организация.