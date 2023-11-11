Взрыв произошел на Тамбовском пороховом заводе в Котовске

В ночь на субботу, 11 ноября, на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск произошел взрыв. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По информации Shot, в одном из цехов предприятия возник пожар на площади 300 кв м. Как передает пресс-служба главка МЧС России по Тамбовской области, пожар вспыхнул в одном из зданий в Котовске. По данным ведомства, пострадавших нет.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время производятся работы по ликвидации пожара. 20 июня на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел пожар.