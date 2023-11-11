Массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области

На турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights произошла массовая драка. Об этом сообщает ТАСС.

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Потасовка произошла в зрительном зале Live Arena в Москве. По информации источника, подрались руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. После к драке присоединились зрители, из-за чего пришлось вмешаться охране и ОМОН.