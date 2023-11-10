Избившего контролера безбилетника задержали в Москве

Мужчину, который прошел турникеты без билета и избил контролера, пытавшегося его остановить, задержали в Москве на станции метро «Комсомольская». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным агентства, мужчина прошел в метро без билета. На входе его сразу остановила женщина-контролер и составила протокол об административном правонарушении, после чего безбилетник ударил ее по лицу и скрылся с места происшествия.