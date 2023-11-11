Чемпиона-бодибилдера задержали за избиение девушки в Москве

"Инцидент произошел в квартире чемпиона турниров по бодибилдингу Аделя Пашина. Мужчина жесткого избил свою девушку. Пострадавшая написала подруге о случившемся и попросила о помощи. Когда та приехала с правоохранителями, мужчина стал угрожать девушке убийством, не выпустил из квартиры и не позволил открыть дверь", - сказал собеседник агентства.