В Сочи возбудили дело после гибели футболиста и тренера Лесина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели футболиста и тренера из Чувашии Алексея Лесина на пляже в Сочи . Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю .

"По поручению руководителя следственного управления в связи со смертью мужчины в Сочи возбуждено уголовное дело <…> о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). <…> В правоохранительные органы 6 ноября 2023 года поступило сообщение об обнаружении на пляже в районе улицы Бестужева в Сочи тела 30-летнего мужчины из Республики Чувашия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчину в воде обнаружили очевидцы, которые вытащили его на берег. "Предварительно установлено, что приезжий вместе с коллегами находился в баре, после чего они переместились в другое заведение, которое мужчина самостоятельно покинул <…>. Согласно предварительным выводам, смерть мужчины наступила в результате утопления", - уточнили в СК.