Водитель домогался школьницы в салоне автобуса

На остановке в деревне Новолисино в Ленобласти водитель автобуса приставал к 15-летней школьнице. Об этом сообщает «78.ru».

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Инцидент произошел 10 ноября вечером. По словам матери 15-летней школьницы, к ее дочери приставал водитель автобуса на остановке возле деревни Новолисино.