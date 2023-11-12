Российского полицейского задержали за организацию нарколаборатории

В Волгограде задержали оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков. Он сам организовал нарколабораторию, сообщил Telegram-канал «112».

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37-летнего капитана полиции и его подельников — 27-летнего и 22-летнего мужчин — подозревают в том, что они с помощью специально приобретенного оборудования изготавливали наркотики в дачном доме на территории города.

Подельники полицейского вину признали сразу, попутно рассказав об организации банды и решающей роли в ней капитана полиции. Полицейского уже уволили со службы.