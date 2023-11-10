Медведь напал на двух работников Чаяндинского месторождении в Якутии
Агрессивный медведь напал на двух рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Пострадавших мастера и механика экстренно госпитализировали, один из них без сознания. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
— 10 ноября двое пострадавших были доставлены в Витимскую больницу. Им оказывается полный комплекс экстренной медицинской помощи, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время состояние пострадавших оценивается средней степени тяжести. О дальнейшем состоянии пострадавших будет сообщено дополнительно, пишет Telegram-канал «Минздрав Якутии».
Как пишет Telegram-канал SHOT, механик компании «РусГазБурение» вышел из вагончика. В этот момент на него налетел медведь. Животное отпугивали огнетушителями, но оно бросилось на другого мужчину, который пытался спасти своего коллегу. В итоге разъяренного медведя убил охотник.
Хотя медведи и отличаются крутым нравом и являются крайне опасными хищниками, некоторые их действия могут быть вполне мирными. Так, в сентябре медведи на Аляске забрались в фургон Krispy Kreme и съели 130 пончиков.