СМИ: в Подмосковье сгорел склад авиакомпании S7

Baza: в Подмосковье сгорел склад авиакомпании S7
Склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины, сгорел в результате пожара. Склад располагался в Подмосковье.
«У авиакомпании S7 в Подмосковье сгорел огромный склад с самолетными шинами», — сообщает telegram-канал Baza.
Там добавили, что происшествие произошло в промышленной зоне «Технопарк» в поселке Горки Ленинские.
Пожар удалось потушить к девяти часам утра при помощи девяти пожарных расчетов. Точная сумма ущерба пока неизвестна, передали в telegram-канале.
Пожар проходил на площади в две тысячи квадратных метров. МЧС России сообщили о происшествии и начали тушение.