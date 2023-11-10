СМИ: в Подмосковье сгорел склад авиакомпании S7

Склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины, сгорел в результате пожара. Склад располагался в Подмосковье.

«У авиакомпании S7 в Подмосковье сгорел огромный склад с самолетными шинами», — сообщает telegram-канал Baza.

Там добавили, что происшествие произошло в промышленной зоне «Технопарк» в поселке Горки Ленинские.

Пожар удалось потушить к девяти часам утра при помощи девяти пожарных расчетов. Точная сумма ущерба пока неизвестна, передали в telegram-канале.