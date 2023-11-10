Блогер Аяз Шабутдинов рассказал о встрече с «интересными людьми» в СИЗО

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов, арестованный по делу о мошенничестве, рассказал, что встретил интересных людей в СИЗО, а один — узнал его. Об этом сообщил его адвокат Никита Апаликов в своем Telegram-канале.

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Как рассказал задержанный, он начинал свою деятельность с открытия хостелов, и сейчас представляет, что он находится там, а не в изоляторе.

«Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеин по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально. Со мной интересные люди, например, представитель правления крупной компании. Занимаюсь спортом, много читаю», — говорится в его сообщении (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По его словам, сокамерники помогали ему с едой и всем необходимым, и он сам сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок.

«Так что, жизнь налаживается!» — заключил он.

Защитник отметил, что опубликовал это сообщение по просьбе Шабутдинова.