Стало известно о состоянии капитана, найденного на Чукотке аварийного Ан-2

В главке МЧС России по Чукотскому автономному округу рассказали, что капитан самолёта Ан-2, который совершил жёсткую посадку в регионе, пребывает в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжелое», — рассказали в МЧС.

Других подробностей состояния капитана в МЧС пока не предоставили. Кроме того, в ООО «Артель старателей "Полярная"» сообщили, что второй пилот и пассажир Ан-2 были найдены сотрудниками артели и доставлены в безопасное место.