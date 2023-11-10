Стало известно о состоянии капитана, найденного на Чукотке аварийного Ан-2
В главке МЧС России по Чукотскому автономному округу рассказали, что капитан самолёта Ан-2, который совершил жёсткую посадку в регионе, пребывает в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжелое», — рассказали в МЧС.
Других подробностей состояния капитана в МЧС пока не предоставили. Кроме того, в ООО «Артель старателей "Полярная"» сообщили, что второй пилот и пассажир Ан-2 были найдены сотрудниками артели и доставлены в безопасное место.
Напомним, что ранее Ан-2 с одним пассажиром, вторым пилотом и капитаном на борту перестал выходить на связь. На поиски самолёта выдвинулась поисковая бригада на вертолёте и вездеходе — воздушное судно было найдено, как и все находившиеся на борту. Члены экипажа и пассажир выжили, но получили травмы различной степени тяжести.