В Курской области в результате обстрела загорелось предприятие
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района: повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, окна, забор и хозпостройка одного частного дома, 2 автомобиля.
Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, в результате загорелась крыша. Пожарные выехали на место.
- К счастью, пострадавших нет. Всем собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества, - пообещал губернатор.