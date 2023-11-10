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В Курской области в результате обстрела загорелось предприятие

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

В Курской области в результате обстрела загорелось предприятие
© kursk-izvestia.ru

Со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района: повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, окна, забор и хозпостройка одного частного дома, 2 автомобиля.

Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, в результате загорелась крыша. Пожарные выехали на место.

- К счастью, пострадавших нет. Всем собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества, - пообещал губернатор.