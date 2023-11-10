Покупатели потребовали возврата денег за недоставленные товары IKEA

Предпринимательница из Воронежа провернула «масштабную аферу», собрав деньги с желающих купить товары ушедшей из России компании IKEA, но так и не выполнив заказы. Ущерб оценивается в миллионы рублей, пишет Telegram-канал SHOT.

© Unsplash

По данным канала, бизнесвумен пообещала клиентам, что доставит товары через Казахстан, Турцию и страны ЕС. Она открыла компанию, на сайте которой можно было заказать столы, постельное белье, игрушки и разные бытовые мелочи от IKEA.

Клиенты оплачивали заказы, а потом ждали месяцами. Им обещали привезти товары, говоря, что они «застряли при растаможке». Потерпевшими числятся около 300 человек.

В итоге обманутые любители IKEA обратились в районные суды с исками в адрес предпринимательницы, требуя вернуть им деньги. К коллективному заявлению уже присоединилось около 40 человек. При этом они утверждают, что обманутых в пять-шесть раз больше.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в России или покинуть российский рынок. В том числе ушла из России и компания IKEA.