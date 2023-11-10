Бастрыкин заинтересовался конфликтом с участием мигрантов в магазине в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с конфликтом между мигрантами и жительницей Сызрани в одном из магазинов города.

Как указывает ведомство, 9 ноября в социальных сетях появились данные о том, что в декабре 2022 года в одном из магазинов Сызрани мигранты причинили вред здоровью женщины в ходе конфликта, при этом до сих пор к уголовной ответственности никто так и не привлечён.