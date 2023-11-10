Появилось видео с места обрушения моста возле Подольска
Появилось видео работы оперативников на месте обрушения моста возле деревни Кутьино Подольского городского округа. Кадры в пятницу, 10 ноября, опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Происшествие, о котором идет речь, произошло возле деревни Кутьино под Подольском. Мост обрушился в тот момент, когда по нему ехал автомобиль. В результате пострадала находившаяся за рулем 60-летняя женщина, у нее диагностированы ушибы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».