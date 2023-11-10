В ЮАР арестован выдававший себя за врача блогер из TikTok

Звезда TikTok Мэтью Лани, прославившийся публикациями видео с медицинскими советами, был задержан в больнице Йоханнесбурга, куда пришел для съемок «вводящего в заблуждение» контента. Об этом пишет Insider.

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По словам представителей департамента здравоохранения, блогер под псевдонимом «Доктор Мэтью» был арестован после того, как вошел в больницу в Йоханнесбурге, притворяясь врачом.

«Лани был задержан около 8 часов вечера. Он был в толстовке с капюшоном, с хирургической маской и стетоскопом на шее. Ранее он уже приходил в медучреждение, чтобы делать вводящий в заблуждение контент, утверждая, что он квалифицированный врач», — говорится в заявлении.

По данным департамента, блогер, будучи пойманным, попросил дать ему возможность сходить в туалет, где попытался сбежать через окно, но был задержан.

У Лани было около 300 000 подписчиков в TikTok до того, как его аккаунт был деактивирован, напоминает издание.

После чего блогер завел новый аккаунт, в котором «разместил ряд видео, подтверждающих, что он врач, одно из них было сделано в хирургической маске».

Лани входит в число 124 арестованных за последние три года людей, выдававших себя за врачей в Южной Африке, говорится в статье.