Пострадавших в ЧП с самолетом на Чукотке доставили на базу артели Шахтерский

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заявил, что двух пострадавших в авиапроисшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке доставили на базу артели Шахтерский. Капитана судна в ближайшее время транспортируют в артель Полярный. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим оказывают первичную медицинскую помощь при содействии специалистов окружной больницы. Губернатор подчеркнул, что ожидается транспортировка третьего пострадавшего, его привезут в артель Полярный.

До этого МЧС подтвердило, что капитан самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку на Чукотке, найден, он находится в тяжелом состоянии.

Капитан самолета ранее пешком ушел для поиска места связи, его искала поисковая группа.