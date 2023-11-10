Полиция «прочесала» метро Москвы из-за переписки в чате для знакомств
Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в столице полиция организовала масштабную проверку метро из-за обращения местного жителя. Мужчина рассказал, что получил угрозы о планируемых терактах в столичной подземке во время переписки с девушкой.
Как пишет канал, в полицию обратился 44-летний москвич. Он рассказал, что познакомился в чате для знакомств с девушкой родом из Харькова. По его словам, вскоре новая подруга стала писать ему угрозы о планируемых терактах в столичной подземке. Полиция обследовала 300 станций метро на наличие взрывных устройств, но ничего опасного не обнаружила.
Ранее стало известно о задержании «смертника» около одного из московских военкоматов. Мужчина пришел к военному комиссариату в Кузьминском районе и сообщил полицейскому, охранявшему здание, что готов привести в действие СВУ. К военкомату были экстренно вызваны кинологи с собакой и подкрепление.
До этого сообщалось, что в Ленинградской области предотвратили взрыв на нефтепроводе Ярославль — Приморск. Неизвестные прикрепили к нему самодельное взрывное устройство к металлическому контейнеру с оборудованием, контролирующим перекачку нефтепродукта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.