Девушку осудили за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным

Девушку осудили на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области.

Об этом сообщает УФСБ по региону.

«Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит сообщение РИА Новости.