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Девушку осудили за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным под Ярославлем

Девушку осудили на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области.

Девушку осудили за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным
© РИА Новости

Об этом сообщает УФСБ по региону.

«Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в ФСБ заявили, что в Бурятии задержан пособник украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.