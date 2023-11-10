Девушку осудили за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным под Ярославлем
Девушку осудили на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области.
Об этом сообщает УФСБ по региону.
«Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в ФСБ заявили, что в Бурятии задержан пособник украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.