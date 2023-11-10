Избиркомы в США получили подозрительные конверты с порошками

ФБР и американская почтовая служба расследуют получение избирательными комиссиями как минимум в четырех штатах США писем с подозрительным веществом. А сами сотрудники избиркомов пожаловались на постоянные угрозы, пишет газета New York Times.

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Рассылка подозрительных писем была выявлена в штатах Джорджия, Калифорния, Орегон, а также Вашингтон. Конверты были получены в среду.

«Предварительные тесты показали, что письма, отправленные как минимум в две из четырех избирательных комиссий Вашингтона — в округах Спокан и округе Кинг, включая Сиэтл, — содержали наркотик фентанил», — сообщили представители правоохранительных органов.

При этом власти Джорджии заявили, что письмо, направленное в избирательную комиссию округа Фултон, было помечено как потенциально содержащее фентанил. А власти Калифорнии заявили, что пока не знают, что было в письмах, отправленных в офисы избиркомов.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что фентанил может быть смертельным при приеме внутрь даже в небольших дозах, однако не представляет большой опасности при контакте с кожей. Пока ни в одном из избирательных участков не сообщали о пострадавших после получения писем.

Однако сотрудники избирательных комиссий жалуются, что регулярно получают угрозы после того, как бывший президент США Дональд Трамп заявил о широкомасштабных фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

Президентские выборы 2020 года в США завершились скандалом. Их победитель не назывался несколько дней, однако средства массовой информации отдали победу Джо Байдену. Демократ также во всеуслышание заявил, что стал новым американским президентом. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп оспаривал в суде результаты голосования в ряде штатов, заявив о масштабных фальсификациях.