Россиянку заочно осудили на семь лет за дискредитацию ВС РФ

Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил 34-летнюю россиянку к семи годам колонии общего режима за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

© Lenta.ru

Фигурантка возглавляет иностранный неправительственный фонд, деятельность которого признана нежелательной в России.

Установлено, что летом 2022 года она дала интервью интернет-каналу, в котором выдала фейковую информацию о спецоперации и действиях Вооруженных сил России за действительную. Видеозаписью разговора она поделилась на странице своей организации. Фигурантка с 2016 года проживает за границей.

Женщину признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды») УК РФ. Ей также запрещено три года администрировать интернет-ресурсы.