15-летнего рэпера Baby Melo облили зеленкой в центре Москвы

Как сообщается, артист отдыхал в одном из заведений в районе Кузнецкого Моста, после чего спустился в метро. Именно там на него напали неизвестные — они облили хип-хоп-исполнителя зеленкой, а также залили перцовым баллончиком, после чего скрылись. Lenta.ru