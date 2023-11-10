15-летнего рэпера Baby Melo облили зеленкой в центре Москвы

Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) облили зеленкой в центре Москвы. Газета.Ru
Как сообщается, артист отдыхал в одном из заведений в районе Кузнецкого Моста, после чего спустился в метро. Именно там на него напали неизвестные — они облили хип-хоп-исполнителя зеленкой, а также залили перцовым баллончиком, после чего скрылись. Lenta.ru
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале пост, посвященный несовершеннолетнему рэперу Baby Melo. Она возмутилась тем, что 15-летний музыкант ездит на машине без прав. К публикации Мизулина прикрепила два видео, на которых запечатлен молодой человек за рулем дорогого авто. Москва24