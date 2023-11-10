В Новосибирске мужчина ранил полицейского в перестрелке

«Утром 7 ноября 2023 года женщина сообщила в дежурную часть, что находящийся в алкогольном опьянении местный житель не выпускает ее из квартиры. По вызову женщины приехал наряд полиции. Однако после того, как сотрудники полиции прошли в квартиру, мужчина произвел несколько выстрелов», – рассказали в пресс-службе ведомства.