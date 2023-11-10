В Новосибирске мужчина ранил полицейского в перестрелке
В Ленинском районе Новосибирска мужчина открыл стрельбу по наряду полиции. Правоохранители прибыли на место вызова. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
«Утром 7 ноября 2023 года женщина сообщила в дежурную часть, что находящийся в алкогольном опьянении местный житель не выпускает ее из квартиры. По вызову женщины приехал наряд полиции. Однако после того, как сотрудники полиции прошли в квартиру, мужчина произвел несколько выстрелов», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время стрельбы один из правоохранителей получил ранение. На место выехала бригада медиков, ему оказали необходимую помощь.
Стрелявшего задержали и доставили в отделение. В настоящий момент он находится под арестом.