Пассажир метро украл у мужчины лежавший на коленях телефон

Пассажир метро украл лежавший на коленях телефон у заснувшего в вагоне мужчины. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 10 ноября.

По ее словам, преступление произошло на станции «Александровский сад» Филевской линии метро. Пассажир заснул в вагоне, однако его разбудили при подъезде к станции. В этот момент 28-летний мужчина схватил лежавший на коленях телефон, после чего вышел из состава.

Момент кражи попал на видео.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подчеркивается, что злоумышленник был ранее судим за грабеж.

— За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — резюмировала Нефедова.