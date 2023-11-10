Пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму ради процентов по вкладу в МММ

Пенсионерка из Екатеринбурга, вложившаяся в МММ, перевела мошенникам еще почти 1,5 млн рублей в надежде получить свои проценты по вкладу. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, у жительницы Екатеринбурга 12 лет назад был открыт вклад в финансовой пирамиде МММ. А в декабре 2022 года ей позвонили и сказали, что она может получить накопившиеся проценты в размере 970 тысяч рублей.

Условием перечисления денег в «компании Мавроди» назвали уплату комиссии в 28 тысяч рублей. 72-летняя пенсионерка поверила мошенникам и перевела деньги.

После чего поступил звонок «из Центробанка» и женщине сказали, что деньги не дошли и надо отправить еще 78 тысяч рублей. В итоге к весне 2023 года сумма переводов превысила ее «проценты», но женщина заподозрила неладное только в ноябре.

«Окончательно прийти в себя ей помогли в полиции», — отмечается в сообщении.

Ранее юристы предупредили россиян о мошеннической схеме с «переводом ниоткуда». Суть схемы в том, что мошенники сначала присылают несколько сотен, реже тысяч рублей на счет, а затем звонят потенциальной жертве и сообщают, что ей уже одобрен кредит или микрозайм и он частично переведен на карту.