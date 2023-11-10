На борту пропавшего на Чукотке Ан-2 был глава артели золотодобытчиков

На борту самолета Ан-2, пропавшего на Чукотке, был глава артели золотодобытчиков. Как выяснил Telegram-канал Mash, он был единственным пассажиром на борту. Lenta.ru

Вместе с пилотом и бортмехаником глава золотодобывающее предприятия вез на «Полярную» 150 кг груз. Среди них были три ящика сигарет, цепи для бензопил, а также два мешка лука и личные вещи. На обратной дороге Петреченко должен был забрать восемь рабочих. News.ru

Ранее стало известно, что на Чукотке самолет Ан-2 с тремя людьми на борту перестал выходить на связь. Для поиска воздушного судна по его маршруту направили спасателей на вертолете Ми-8, также выехали два вездехода. Чуть позднее вертолет со спасателями был отозван из-за непогоды. Парламентская газета