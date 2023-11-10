СК завершил расследование дела душителя пенсионерок в Подмосковье

Преступник орудовал в окрестностях Домодедова, Чехова, Раменского, Воскресенска, Павловского Посада и Орехово-Зуево в 2020–2022 годах. Всего он напал на 13 пожилых женщин, задушив двух из них.

«Находил жертву и либо угрожал ей применением насилия, после чего ему отдавали деньги, либо, если получал отказ, то начинал душить», — рассказал газете «Известия» следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России по Московской области Михаил Лисс.

Установить личность преступника удалось в октябре 2022 года. Правоохранители выяснили, что тот ездит на автомобиле Lada Kalina, маршрут передвижения которого удалось отследить с помощью системы «Поток» для идентификации государственных регистрационных знаков машин.