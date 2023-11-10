Названа причина остановки танкера, севшего на мель у Сахалина

Причиной обездвиживания танкера «Виктория», севшего на мель у юго-западного побережья Сахалина, стало повреждение главного двигателя и обесточивание судна. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

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По словам капитана танкера, повреждения также получила группа рулевого управления. Судно село на мель кормовой частью, носовая находится над водой, судно заякорено. Запущен аварийный дизель-генератор. Экипаж отслеживает количество топлива в танках и в качестве превентивной цели выставил боновые заграждения. На борту находится 700 тонн топлива в качестве груза для Сахалина и 60 тонн для нужд танкера.

В районе происшествия бушует шторм с высотой волн до 4,5 метров. По этой причине использовать маломерные суда для обследования танкера невозможно. Квадрокоптеры также нельзя применить из-за сильного ветра.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. При выявлении нарушений прокуроры примут меры реагирования.