В прокуратуре сообщили подробности о пропавшем самолете на Чукотке

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 перевозил груз из города Певека. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Какого рода был груз, не уточнили. Ведомство пояснило, что проводит проверку по факту потери связи с воздушным судном.

Самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь. Самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки.

Губернатор региона Владислав Кузнецов пояснил, что на поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8. На борту было шесть человек, из них один медработник, два спасателя и три члена экипажа. Однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный отозвали.