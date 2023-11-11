Мошенник в Москве украл у пенсионера сейф с золотыми монетами

В Москве задержали пособника телефонных мошенников, вымогавших деньги у пенсионера. Злоумышленник украл у пожилого мужчины сейф с 3,5 миллионами рублей и золотыми монетами.

© Мир24

Преступники сообщили потерпевшему о том, что его внучка попала в аварию, и для того, чтобы не дать хода уголовному делу, необходимо передать деньги «следователю».

Забрать сейф аферисты послали «криминального курьера». Сообщается, что задержанный нашел такую работу в одном из чатов. Ему объяснили, что нужно будет забирать и развозить посылки с деньгами по различным адресам.

«Зайдя в квартиру пенсионера, злоумышленник, действуя по указанию соучастников, демонтировал сейф со стены и уехал с ним на такси. По дороге он отправил соучастнику несколько фотографий сейфа, а затем попытался его открыть. После неудачных попыток, исполняя указание соучастника, он передал сейф сообщнику», – заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Общую сумму ущерба правоохранители оценили в четыре миллиона рублей. По данным ведомства, привлечение соучастника мошенников к уголовной ответственности и поиск его пособников является прерогативой прокуратуры Южного административного округа Москвы.