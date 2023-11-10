МЧС: танкер "Виктория" сел на мель рядом с Сахалином

Корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

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Капитан танкера уточнил спасателям что причина бедствия в том, что корабль сел на мель. Судно не повреждено, а экипажу не требуется помощь врачей.

На борту судна находятся десять членов экипажа. Судно с 700 тоннами топлива приписано к порту во Владивостоке, сообщили в МЧС.