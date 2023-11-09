В США задержан подозреваемый в убийстве раввина синагоги в Детройте Саманты Уолл, сообщает АВС News.

Погибшую нашли 21 октября возле своего дома с многочисленными ножевыми ранениями. Следствие считает, что преступление было совершено внутри дома раввина, до которого от ее тела шел кровавый след.

Полиция не назвала имя подозреваемого. Сообщается только, что он находится под стражей.