Мужчина погиб после падения на пути на Курском вокзале в Москве

В Москве мужчина скончался, упав на пути на Курском вокзале
На Курском вокзале в Москве мужчина упал на рельсы и погиб. Об этом сообщил «телеканал 360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме», — передает «телеканал 360» слова своего источника.
По данным телеканала, правоохранительные органы устанавливают причины происшествия. Почему человек оказался на железнодорожных путях — неизвестно.
Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, пытавшийся спасти другого пассажира, который прыгнул под поезд. Благодаря бдительности машиниста, он остался жив.