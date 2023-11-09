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В Москве мужчина скончался, упав на пути на Курском вокзале

На Курском вокзале в Москве мужчина упал на рельсы и погиб. Об этом сообщил «телеканал 360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчина погиб после падения на пути на Курском вокзале в Москве
© РИА Новости

«Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме», — передает «телеканал 360» слова своего источника.

По данным телеканала, правоохранительные органы устанавливают причины происшествия. Почему человек оказался на железнодорожных путях — неизвестно.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, пытавшийся спасти другого пассажира, который прыгнул под поезд. Благодаря бдительности машиниста, он остался жив.