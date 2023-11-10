В Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Блинов

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Блинов по статье УК РФ о государственной измене. Об этом сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Блинова Г.А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в заявлении. Сообщалось также, что Федеральная служба безопасности России попросила Лефортовский суд Москвы заключить Блинова под стражу. Подробности уголовного дела не уточняются из-за грифа секретности. 2 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Рылов по обвинению в государственной измене. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. До этого Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко за намерение вступить в "Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ", чтобы воевать против российской армии.