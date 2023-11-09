ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина Блинова Г. А. по делу о госизмене. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили в Лефортовском суде Москвы, в который поступило ходатайство об аресте мужчины.

© вечерняя москва

Суть обвинения в суде не раскрыли, сославшись на то, что материалы дела засекречены. По данной статье задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

В конце октября ФСБ задержала жительницу Югры по делу о государственной измене в пользу Украины. Уроженка этой страны распространяла агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций.