ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина Блинова Г. А. по делу о госизмене. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили в Лефортовском суде Москвы, в который поступило ходатайство об аресте мужчины.
Суть обвинения в суде не раскрыли, сославшись на то, что материалы дела засекречены. По данной статье задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.
В конце октября ФСБ задержала жительницу Югры по делу о государственной измене в пользу Украины. Уроженка этой страны распространяла агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций.
Госизмена стала в последнее время довольно распространенной обвинительной статьей. Как наказывают за такое преступление в РФ и других странах мира — в материале «Вечерней Москвы».