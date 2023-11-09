В Абхазии не подтвердили данные о вооруженных людях в горах

В Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии не подтвердили информацию о проникновении группы диверсантов в центральную часть республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СГБ.

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Вечером 8 ноября глава МВД республики Роберт Киут рассказал, что местные охотники сообщили о появлении в горах семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Инцидент произошел в центральной части Абхазии, у села Азанта в Гулрыпшском районе. Охотники рассказали, что у людей якобы были автоматы иностранного производства и коптер.

В СГБ заявили, что 8-9 ноября вместе минобороны, госслужбой охраны и МВД Абхазии провели комплекс мероприятий для поиска вооруженных людей. В частности, силовики заблокировали пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилили меры безопасности и разведку на местности.

«По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения», — говорится в сообщении.