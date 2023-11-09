Адвокат Шабутдинова рассказал о состоянии блогера в СИЗО

Адвокат арестованного по делу о мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова Никита Апаликов рассказал в четверг, 9 ноября, его подзащитному очень тяжело в СИЗО.

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— Аяз не жалуется на условия содержания, арест воспринимает мужественно, психологически ему сейчас очень тяжело... Читает книги, очень скучает по своей семье и маленьким детям, — поделился адвокат.

Блогер вместе с супругой Лидией Мугольцевой воспитывает сына и дочь. Жена поддержала бизнесмена после ареста и отказывается верить в противозаконность его действий, передает StarHit.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что считает арест блогера чрезмерной мерой. Он пообещал детально разобраться в деле Шабутдинова.

Суд заключил обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова под стражу до 16 декабря.

Известного блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обвинили в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Вину мужчина не признал.