Суд вынес приговор соучастникам убийства Дугиной

"Суд признал виновными Рыбина и Чоудхури по ст. 137 УК РФ (незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица). Суд также признал Рыбина виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Путем частичного сложения наказаний суд постановил приговорить Рыбина к 4 годам колонии общего режима, а Чоудхури - к 1 году колонии общего режима", - сказали в суде.