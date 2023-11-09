Задержан устроивший погром в подмосковном ресторане мужчина

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «360». Сотрудники Росгвардии приехали в ресторан на улице Ленина после срабатывания тревожной кнопки.

Как пишет СМИ, 40-летний мужчина устроил драку после замечания одного из гостей — он также разбил посуду и порвал занавески. Когда правоохранители прибыли в заведение, дебошир «приставал к посетителям ресторана и нецензурно бранился». Его доставили в отделение полиции.