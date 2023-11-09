Прокуратура заинтересовалась подмосковным «Хогвартсом»

Депутат Государственной думы Александр Толмачев сообщил в Telegram-канале, что прокуратура Подмосковья по его запросу проверила учреждение под названием «Международный университет магии и колдовства». Организация расположена в Ивантеевке.

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Больше вводить людей в заблуждение не удастся. Хозяйка «Университета магии и колдовства», Суликова Е.С., она же Алена Полынь, к настоящему моменту должна исправить ошибки — таково предписание прокуратуры, которая провела проверки по моему запросу, — сказал депутат.

По результатам проверки прокуратура внесла представление организации убрать слово «университет» из названия, поскольку она не образовательная. Также «Хогвартсу» придется изменить перечень услуг, в частности — удалить ссылки на обучение магии.

Толмачев объяснил свое обращение в органы тем, что нельзя позволять подобным заведениями дискредитировать систему образования. Депутат также напомнил о деятельности блогеров Елены Блиновской и Аяза Шабутдинова, которые сейчас находятся под арестом. Толмачев отметил, что они под личиной обучающих курсов обманывали граждан и зарабатывали на этом.