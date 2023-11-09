Блогера Дудкова обвинили в удержании в квартире курьера из-за сумки
Блогер-миллионик Андрей Дудков удерживал у себя в квартире курьера, который привез ему подделку вместо заказанной им дорогой сумки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, Дудков заказал в интернете себе сумку за 500 тысяч рублей и сразу полностью оплатил. Через время курьер привез ее ему, но при осмотре товара блогер пришел к выводу, что получил не оригинал, а подделку. Деньги за сумку Дудков решил получить обратно от курьера, который сообщил, что в его обязанности входить только доставка.
«Тогда блогер не придумал ничего лучше, как запереть доставщика у себя дома в обмен на "выкуп" — заплаченные 500 тысяч рублей за ненастоящий люкс», — говорится в посте.
Через время Дудков все же отпустил курьера и пошел в полицию. Сделал ли то же курьер неизвестно.