Росавиация вернулась к расследованию посадки самолета в пшеничном поле

Росавиация возобновила расследование экстренной посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Lenta.ru
Дорасследованием инцидента будет заниматься новая комиссия, в которой будет другой председатель и представители авиакомпании «Аэрофлот», авиашколы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации. RT на русском
Отмечается, что предыдущий исследовательский отчет был обнулен по причине ряда ошибок и «некачественности». Газета.Ru
Утром 12 сентября пассажирский самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области прямо в поле в Убинском районе. На борту находились более 160 человек. Самолет не получил повреждений, никто из пассажиров не пострадал. Москва24