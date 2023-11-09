Росавиация вернулась к расследованию посадки самолета в пшеничном поле

Росавиация возобновила расследование экстренной посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Lenta.ru

Дорасследованием инцидента будет заниматься новая комиссия, в которой будет другой председатель и представители авиакомпании «Аэрофлот», авиашколы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации. RT на русском

Отмечается, что предыдущий исследовательский отчет был обнулен по причине ряда ошибок и «некачественности». Газета.Ru