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Росавиация вернулась к расследованию посадки самолета в пшеничном поле

Росавиация возобновила расследование экстренной посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Lenta.ru

Дорасследованием инцидента будет заниматься новая комиссия, в которой будет другой председатель и представители авиакомпании «Аэрофлот», авиашколы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и Уральского МТУ Росавиации. RT на русском

Отмечается, что предыдущий исследовательский отчет был обнулен по причине ряда ошибок и «некачественности». Газета.Ru

Утром 12 сентября пассажирский самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области прямо в поле в Убинском районе. На борту находились более 160 человек. Самолет не получил повреждений, никто из пассажиров не пострадал. Москва24

Росавиация вернулась к расследованию посадки самолета в пшеничном поле
© РИА Новости
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