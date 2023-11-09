Чиновница отправилась в тюрьму из-за падения дерева на человека

Издание пишет, что инцидент произошел в октябре 2022 года. Во время непогоды на улице Некрасова упал старый тополь, насмерть придавив 47-летнюю многодетную мать. В ходе следствия было установлено, что месяцем ранее специалист выявила потенциально опасные деревья, среди которых был и упавший впоследствии 90-летний тополь. При этом сотрудница не составила акт оценки состояния зеленых насаждений и не сообщила руководству об угрозе. Возле дерева не выставили ограждение и предупреждающие знаки, что в результате привело к трагедии.